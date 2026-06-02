Ailoche, insieme alle urne il nonno (95 anni) e il nipote (18)

Ad Ailoche le recenti elezioni comunali hanno regalato una storia capace di unire emozione e memoria. Giovanni Carrera, 95 anni, ha accompagnato alle urne il nipote Matteo Corvo, appena diciottenne, alla sua prima votazione. Nonno e nipote rappresentano l’elettore più anziano e quello più giovane del paese.

Una scena semplice ma significativa, che ha dato un volto particolare alla giornata elettorale nel piccolo borgo valsesserino. Giovanni, che guida ancora l’auto, è passato a prendere Matteo a casa per accompagnarlo al seggio. Per il ragazzo è stato il primo voto, per il nonno l’ennesimo appuntamento mai mancato.

Giovanni, memoria storica del paese

Ad Ailoche tutti conoscono Giovanni Carrera. Ha sempre vissuto nel borgo sopra Crevacuore e in passato ha lavorato come commerciante di legna. L’impresa di taglio legna era stata fondata dal padre e poi portata avanti da lui insieme ai fratelli, prima della pensione arrivata ormai da una trentina d’anni.

Nonostante l’età, Giovanni è ancora molto attivo. Vive da solo, si muove in autonomia e conosce profondamente la storia del paese. In passato è stato anche in consiglio comunale e per molti è una vera memoria storica di Ailoche. Non ha mai saltato una votazione, dalle comunali alle politiche.

La prima volta di Matteo

Per Matteo Corvo quella dell’altra domenica è stata invece la prima volta alle urne. Ha compiuto 18 anni da pochi mesi e frequenta la quarta all’Iti di Borgosesia, indirizzo perito chimico. Un passaggio importante nella vita di ogni giovane maggiorenne, vissuto con un po’ di emozione.

A rendere ancora più speciale il momento è stata proprio la presenza del nonno. «Nonno e nipote sono andati insieme a votare – racconta Rita Carrera, figlia di Giovanni e mamma di Matteo –. Tra loro c’è anche un bel legame. Mio figlio non ha ancora la patente e così domenica è passato da casa mio papà a prenderlo».

Una giornata con qualche sorpresa

Il legame tra Giovanni e Matteo non si ferma alla giornata elettorale. I due sono molto uniti e ogni tanto vanno anche a mangiare la pizza insieme. Hanno condiviso un momento diverso, ma destinato a restare nella memoria della famiglia e del paese.

La votazione ad Ailoche non ha riservato solo questa immagine di affetto tra generazioni. Tra le curiosità della giornata, infatti, c’è stato anche un elettore che si è presentato al seggio a cavallo. Un dettaglio insolito che ha reso ancora più particolare una domenica di voto già speciale.

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