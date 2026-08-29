Albero pericolante minaccia la strada, tratto chiuso a Trivero

Una strada comunale è stata chiusa ieri, venerdì 28 agosto, nella frazione Oro di Valdilana a causa di un albero ad alto fusto che rischia di cadere sulla carreggiata. La situazione di pericolo è stata riscontrata intorno alle 11.30 dai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Ponzone, intervenuti per effettuare un sopralluogo.

Le verifiche hanno evidenziato le condizioni precarie della pianta, situata a margine della strada e non più sufficientemente stabile. Per evitare rischi alle persone e ai veicoli è stato quindi necessario impedire l’accesso alla zona interessata fino alla completa eliminazione del pericolo.

Stop ad auto e pedoni

La chiusura riguarda il tratto di strada comunale compreso tra i civici 136 e 141 della frazione Oro. Il provvedimento stabilisce il divieto di transito per tutti i veicoli e vieta anche la sosta lungo la porzione di carreggiata coinvolta.

Le limitazioni sono valide nell’arco dell’intera giornata, dalle 0 alle 24. Il divieto riguarda inoltre i pedoni, che non possono attraversare il tratto interessato. Una precauzione resa necessaria proprio dalla possibilità che l’albero possa perdere improvvisamente stabilità e precipitare sulla strada.

Riapertura dopo l’abbattimento

La limitazione alla circolazione è entrata in vigore nella giornata di ieri e non è stata indicata una data precisa per il ritorno alla normale viabilità. La strada potrà essere nuovamente utilizzata soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni necessarie.

È previsto l’abbattimento della pianta pericolante e la successiva messa in sicurezza dell’area. Una volta eliminato ogni possibile rischio per automobilisti e pedoni, il tratto comunale della frazione Oro potrà essere riaperto alla circolazione.

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