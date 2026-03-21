Auto prende fuoco: a Coggiola l’intervento di vigili e carabinieri. Gravi danni alla vettura, ma le fiamme sono rimaste circoscritte.

Auto prende fuoco: a Coggiola l’intervento di vigili e carabinieri

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 marzo, a Coggiola, dove un’autovettura è stata interessata da un incendio per cause ancora da accertare.

L’allarme ha mobilitato rapidamente i soccorsi: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Biella e dal distaccamento di Ponzone. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi o creare ulteriori pericoli.

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Messa in sicurezza la zona

Una volta spento l’incendio, sono state avviate anche le operazioni di bonifica del veicolo e della zona circostante. Presenti sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari.

Resta ancora da chiarire l’origine del rogo: sono infatti in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia innescato le fiamme. Al momento non si segnalano feriti, mentre la vettura ha patito un danno di non lieve entità.

Foto d’archivio

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