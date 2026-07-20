Bielmonte, un’intuizione dei carabinieri salva un trentenne. LE FOTO

È stata la prontezza di una pattuglia dei carabinieri a fare la differenza e, con ogni probabilità, a salvare la vita a un giovane rimasto ferito dopo una caduta in una scarpata lungo la Panoramica Zegna, nel territorio di Valdilana. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato un’auto ferma a bordo strada nei pressi delle gallerie che precedono Bielmonte.

Non che sia raro vedere auto parcheggiate lungo la Panoramica: sono escursionisti, raccoglitori di funghi, o semplicamente qualcuno che si ferma un attimo e scende per godersi il panorama sulla pianura Biellse. Ma quella vettura, apparentemente abbandonata, ha insospettito i carabinieri. I militari hanno così deciso di fermarsi per un accertamento. Un’intuizione, una scelta che si è rivelata decisiva: avvicinandosi all’automobile hanno constatato che all’interno non c’era nessuno. E soprattutto, pochi istanti dopo, hanno sentito distintamente un disperato grido d’aiuto provenire dal dirupo sottostante.

La corsa nella scarpata

Compresa immediatamente la gravità della situazione, i carabinieri hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa e, senza attendere l’arrivo dei rinforzi, hanno iniziato a scendere a piedi lungo la ripida scarpata per raggiungere la persona in difficoltà.

Dopo aver individuato il ferito, un uomo di circa trent’anni, lo hanno rassicurato e assistito nei primi momenti, spiegandogli che i soccorsi erano già stati attivati. Il giovane, nonostante le ferite riportate nella caduta, è rimasto sempre cosciente, elemento che ha consentito ai soccorritori di mantenere costante il contatto durante le delicate operazioni.

La macchina dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono arrivati il personale del 118, altri carabinieri della stazione di Valdilana e i vigili del fuoco. Per affrontare il recupero in sicurezza è stato fatto decollare anche l’elicottero Drago, impiegato nelle operazioni più complesse.

Dopo essere stato immobilizzato sulla barella, il trentenne è stato recuperato grazie al lavoro congiunto delle squadre a terra e dell’equipaggio dell’elicottero. Una volta riportato sulla strada, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita. Un epilogo positivo reso possibile dall’attenzione e dall’intuito dei carabinieri che, davanti a un’auto apparentemente lasciata sul ciglio della strada, hanno deciso di non tirare dritto.

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