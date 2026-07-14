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Blackout durante “Portula in festa”, i volontari salvano la serata con torce e generatore
Il guasto causato dalla caduta di un albero non ferma la manifestazione: la Pro loco porta avanti l’evento grazie allo spirito di squadra.
Un improvviso blackout ha messo alla prova l’organizzazione di Portula in Festa nella serata di sabato 11 luglio. La manifestazione, in programma da venerdì fino a ieri, lunedì 13 luglio, è proseguita nonostante l’interruzione dell’energia elettrica provocata dalla caduta di un albero, abbattuto dalle forti raffiche di vento che hanno interessato il paese.
L’intero abitato è rimasto senza corrente proprio mentre la festa era nel pieno dello svolgimento. Di fronte all’emergenza, i volontari della Pro loco hanno reagito con prontezza, riorganizzando l’evento e trovando soluzioni improvvisate per consentire al pubblico di trascorrere comunque la serata.
Torce, frontalini e tanta collaborazione
Per garantire il proseguimento della manifestazione sono entrati in funzione torce, lampade frontali e un generatore, utilizzato per alimentare l’impianto musicale. Nonostante i disagi e gli inevitabili rallentamenti nel servizio, l’atmosfera di festa non si è spenta grazie all’impegno di chi era al lavoro dietro le quinte.
Con un messaggio pubblicato sui social, la Pro loco ha voluto chiedere scusa ai partecipanti per i tempi di attesa e gli inconvenienti, sottolineando come la situazione fosse del tutto imprevedibile e affrontata facendo tutto il possibile per limitare i disagi.
Il grazie della Pro loco ai volontari
Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale ai volontari, che hanno gestito il blackout con calma, disponibilità e spirito di squadra, trasformando una situazione complicata in una dimostrazione di grande collaborazione.
Il post si è concluso con un messaggio di ottimismo e un invito a tornare per le successiven serate della manifestazione: questa volta con la corrente elettrica ripristinata, ma con lo stesso entusiasmo che ha permesso a Portula in Festa di superare anche un imprevisto così importante.
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