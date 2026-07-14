Blackout durante “Portula in festa”, i volontari salvano la serata con torce e generatore

Un improvviso blackout ha messo alla prova l’organizzazione di Portula in Festa nella serata di sabato 11 luglio. La manifestazione, in programma da venerdì fino a ieri, lunedì 13 luglio, è proseguita nonostante l’interruzione dell’energia elettrica provocata dalla caduta di un albero, abbattuto dalle forti raffiche di vento che hanno interessato il paese.

L’intero abitato è rimasto senza corrente proprio mentre la festa era nel pieno dello svolgimento. Di fronte all’emergenza, i volontari della Pro loco hanno reagito con prontezza, riorganizzando l’evento e trovando soluzioni improvvisate per consentire al pubblico di trascorrere comunque la serata.

Torce, frontalini e tanta collaborazione

Per garantire il proseguimento della manifestazione sono entrati in funzione torce, lampade frontali e un generatore, utilizzato per alimentare l’impianto musicale. Nonostante i disagi e gli inevitabili rallentamenti nel servizio, l’atmosfera di festa non si è spenta grazie all’impegno di chi era al lavoro dietro le quinte.

Con un messaggio pubblicato sui social, la Pro loco ha voluto chiedere scusa ai partecipanti per i tempi di attesa e gli inconvenienti, sottolineando come la situazione fosse del tutto imprevedibile e affrontata facendo tutto il possibile per limitare i disagi.

Il grazie della Pro loco ai volontari

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale ai volontari, che hanno gestito il blackout con calma, disponibilità e spirito di squadra, trasformando una situazione complicata in una dimostrazione di grande collaborazione.

Il post si è concluso con un messaggio di ottimismo e un invito a tornare per le successiven serate della manifestazione: questa volta con la corrente elettrica ripristinata, ma con lo stesso entusiasmo che ha permesso a Portula in Festa di superare anche un imprevisto così importante.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook