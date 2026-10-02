Valsesserino trovato con 50 grammi di cocaina in auto: arrestato

Un 28enne residente in Valsessera è stato arrestato l’altra settimana Brusnengo dai carabinieri della stazione di Masserano. I militari lo hanno fermato nei pressi di un esercizio pubblico durante un servizio di controllo lungo la strada provinciale 318, mirato anche al contrasto dello spaccio. L’arresto è avvenuto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il controllo, l’atteggiamento del giovane ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Gli elementi raccolti hanno portato alla perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto è stato trovato un involucro di plastica contenente circa 50 grammi di sostanza che, secondo gli accertamenti successivi, è risultata essere cocaina.

La perquisizione a casa

I militari hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione del 28enne in Valsessera. Qui hanno trovato un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati nell’ambito degli accertamenti. La quantità trovata nell’auto e il materiale presente in casa sono stati posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria.

Anche il veicolo usato dal giovane è stato sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca. I carabinieri hanno comunicato l’esito dell’intervento alla procura della Repubblica di Biella. Il controllo era partito da un servizio preventivo sul territorio: la perquisizione dell’auto e poi quella dell’abitazione sono seguite agli approfondimenti svolti dai militari.

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La decisione del giudice

La procura ha disposto il trasferimento del 28enne in una delle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Biella, in attesa del rito direttissimo. Il giovane è quindi comparso davanti al giudice per l’udienza successiva all’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri la sera dello stesso giorno.

Al termine dell’udienza, il giovane è stato condannato alla pena di dieci mesi. Nei suoi confronti è stata inoltre disposta la misura degli arresti domiciliari. La vicenda giudiziaria è seguita al ritrovamento della cocaina nell’auto, avvenuto durante il controllo a Brusnengo, e al successivo sequestro del materiale trovato nell’abitazione del 28enne.

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