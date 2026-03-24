Cade da una scala durante il lavoro: intervento dell’elisoccorso a Pratrivero. Un uomo è precipitato per alcuni metri, subito trasportato in ospedale.

Cade da una scala durante il lavoro: intervento dell’elisoccorso a Pratrivero

Momenti concotati nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, in frazione Pratrivero a Valdilana, dove si è verificato un infortunio sul lavoro. Le notizie disponibili sono ancora limitate, ma secondo le prime informazioni un uomo sarebbe precipitato da una scala a pioli mentre stava svolgendo la propria attività. Pare sia accaduto in uno stabilimento industriale.

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Un volo di cinque metri

La caduta, avvenuta da un’altezza stimata intorno ai cinque metri, ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’infortunato prima di disporre il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso, diretto al “Maggiore della carità” di Novara.

Al momento non sono state diffuse indicazioni precise sulle condizioni dell’uomo. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e gli operatori dello Spresal, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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