Cade dalla moto a Pray: soccorso dai carabinieri, 32enne in ospedale. Si tratta di un uomo residente a Valdilana. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Cade dalla moto a Pray: soccorso dai carabinieri, 32enne in ospedale

Intervento dei soccorsi nella giornata di mercoledì 15 aprile a Pray, dove un giovane motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A prestare i primi aiuti sono stati i carabinieri, impegnati in un normale servizio di pattuglia sul territorio, che si sono imbattuti nel malcapitato subito dopo la caduta. I militari hanno quindi allertato i soccorsi, consentendo un intervento rapido da parte del personale sanitario.

Sul posto è infatti arrivata un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il ferito, un uomo nato nel 1994 e residente a Valdilana. Dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.

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Non sono stati coivolti altri veicoli

Stando alle informazioni disponibili, si tratterebbe di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Restano comunque in corso le verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto d’archivio

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