Camion contro la cappelletta: pericolo sulla strada per Ponzone. Il piccolo edificio rischia di crollare, ordinanza del sindaco.

Camion contro la cappelletta: pericolo sulla strada per Ponzone

Un camion in manovra centra la vecchia cappelletta posizionata proprio a ridosso della strada, e adesso il piccolo edifcio è a rischio crollo. Accade nel basso Triverese lungo la strada che dalla frazione Cereie scende verso Ponzone. Anche da un sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico comunale si evidenzia un possibile crollo della struttura con pericolo per gli utenti della strada.

LEGGI ANCHE: Camion dei rifiuti per poco non abbatte un palo della luce

Per questo motivo da alcuni giorni il personale del Comune ha provveduto a delimitare l’area della strada comunale con un senso unico alternato all’altezza della cappella, ora completamente transennata. Da parte del sindaco è stata emessa un’ordinanza nei confronti della proprietà dell’immobile di intervenire ripristinando le condizioni di sicurezza del fabbricato per eliminare o scongiurare ogni pericolo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook