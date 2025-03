Camion dei rifiuti per poco non abbatte un palo della luce. Incidente nel Vercellese, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi per mettere in sicurezza l’area.

Camion dei rifiuti per poco non abbatte un palo della luce

Un camion in viaggio per la consueta raccolta della nettezza urbana ha fatto retromarcia e ha centrato in pieno un palo della luce, piegandolo vistosamente. E’ accaduto nella giornata di ieri, venerdì 28 febbraio. L’incidente si è verificato in via Fratelli Rosselli all’altezza del civico 66 a Cigliano. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, l’autista del furgone della nettezza urbana evidentemente si è “dimenticato” della presenza del palo della luce, e lo ha urtato durante una manovra, facendo oscillare e lasciandolo pericolosamente obliquo sulla strada, e così pure i cavi elettrici che sostiene.

L’intervento dei vigili del fuoco

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Chivasso con due mezzi per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza del palo e il ripristino della linea elettrica. Alla fine il danno è stato sistemato, e non ci sono feriti.

