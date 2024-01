Cantieri fermi in casa di riposo: adesso Coggiola passa alle maniere forti. Stanca di aspettare (con l’istituto chiuso), ora l’amministrazione comunale si è rivolta a uno studio legale.

Nonostante i continui solleciti, i lavori alla casa di riposo di Coggiola gestita da Anteo non sono ripartiti. L’isituto resta chiuso e gli ospiti “provvisoriamente” trasferiti a Crevacuore. Così adesso il Comune di Coggiola ha deciso di vagliare le vie legali. Lo si evince da una delibera di giunta con cui il Comune ha dato incarico a uno studio legale per una consulenza.

L’affidamento “chiavi in mano” nel 2015

Come si ricorderà nel 2015 il Comune di Coggiola aveva affidato in concessione ad Anteo coop di Biella i servizi socio sanitari e manutentivi nell’ambito della casa soggiorno anziani nonché le attività di manutenzione edile ed impiantistica della struttura compresa la progettazione, finanziamento e successiva esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa vigente.

«La cooperativa aveva trasferito subito gli ospiti presenti in altre strutture gestite dalla stessa, ma ha iniziato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento solo il 28 dicembre 2020 interrompendoli pochi mesi dopo – spiega nella delibera la giunta -. Nonostante i numerosi solleciti da parte dell’amministrazione a riprendere i lavori e a fornire un cronoprogramma la cooperativa Anteo continua a rimandare e disattendere le scadenza prefissate»;

La scelta di andare per vie legali

Giunti a questo punto della situazione con un cantiere aperto e lasciato abbandonato l’amministrazione ha ritenuto necessario e opportuno richiedere un parere legale in merito, al fine di valutare aspetti e criticità e soprattutto individuare un iter amministrativo di tutela per l’ente. Per questo è stato dato incarico all’avvocato Giuseppe Greppi, socio dello Studio avvocato Monti, per un parere legale in merito.