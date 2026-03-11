Capriolo investito lungo la strada tra Crevacuore e Sostegno. L’animale è riuscito ad allontanarsi, danni all’auto.

Capriolo investito lungo la strada tra Crevacuore e Sostegno

Attimi di paura l’altro giorno lungo la strada provinciale che collega Sostegno a Crevacuore, dove un automobilista ha investito un capriolo comparso improvvisamente sulla carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente in Valsesia – stava percorrendo la provinciale quando l’animale è sbucato all’improvviso dalla boscaglia che costeggia la strada. Il conducente non è riuscito a evitare l’impatto e il capriolo è stato colpito dall’auto.

L’animale si rialza e scappa

Dopo l’urto, però, l’animale è riuscito a rialzarsi e ad allontanarsi rapidamente, rifugiandosi nuovamente nel bosco circostante e facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se abbia riportato ferite gravi.

L’automobilista, rimasto illeso ma con la vettura danneggiata nella parte anteriore, ha richiesto l’intervento dei carabinieri per segnalare l’accaduto e per gli accertamenti del caso.

Foto d’archivio

