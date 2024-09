Cede il muro del campo: a Sostegno chiusa l’area sportiva. La pioggia ha provocato uno scivolamento della struttura: si deve consolidare.

Da un paio di settimane il Comune di Sostegno ha chiuso il campo sportivo comunale in via Roma a fianco dell’edificio scolastico. In seguito al temporale del 26 agosto si è infatti verificato un crollo di una porzione di muro a sostegno del campo sportivo. L’area di gioco non è più agibile, una parte del campo dal lato del muro infatti ha ceduto. Il sindaco Giuseppe Framorando ha firmato quindi una ordinanza per la chiusura della struttura sportiva e del campo di calcetto. E’ vietato inoltre utilizzare e accedere alla struttura.

L’ufficio tecnico ha già proceduto a chiudere l’area e si è attivato per mettere in sicurezza l’area predisponendo uno studio di interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.

