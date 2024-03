Cento anni di solidarietà: Portula festeggia Antonietta Pizzato. E’ l’anima del Gruppo missionario Madonna d’Oropa, una vita per i poveri del mondo.

Cento anni di solidarietà: Portula festeggia Antonietta Pizzato

Cento candeline sulla sua torta e una vita dedicata agli altri. Antonietta Pizzato ha festeggiato questo importante traguardo con i familiari e i membri del gruppo missionario Madonna d’Oropa di cui è stata fondatrice. La donna ha sempre vissuto a Portula, in frazione Solivo, per poi trasferirsi dal figlio. La sua vita è stata dedicata ai missionari, ai bambini che vivono in condizioni di povertà e alle loro famiglie.

Una vita per gli altri

Chi la conosce la ricorda nella sua casa piena di pacchi da inviare ai missionari, mentre sistema il vestiario o lavora con altri volontari a organizzare il mercatino ad Oropa.

La ricorda mentre porta alle famiglie la cassettina per raccogliere fondi o quando legge commossa le lettere di ringraziamento ricevute dagli amici missionari di Africa, Asia e America Latina. E, negli anni, sono stati davvero tanti i progetti a cui ha collaborato con il suo gruppo: dall’adozione a distanza, ai progetti per la scolarizzazione, per garantire un piatto di riso ai bambini, per realizzare pozzi d’acqua. Il tutto con lo scopo di offrire una possibilità, una vita dignitosa a chi vive in queste parti disagiate del mondo.

Una festa con i volontari

A festeggiarla sono stati proprio i volontari dell’associazione che stanno continuando a portare avanti questo suo importante impegno. A guidarli c’è Maria Grazia Passuello.

«Antonietta – spiega Passuello – tanti anni fa ha iniziato questo cammino, che ha portato avanti con il sorriso, con forza, tenacia. Un cammino in cui credeva e crede ancora, nonostante l’età. Le vogliamo bene e abbiamo voluto essere presenti al suo compleanno per dimostrarle il nostro affetto e per farle capire che continueremo questo impegno a favore delle missioni, che lei ha intrapreso decenni fa».