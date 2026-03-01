Coggiola, auto fuori strada nella notte: giovane al pronto soccorso. Incidente autonomo, intervento di caabinieri e personale sanitario.

Coggiola, auto fuori strada nella notte: giovane al pronto soccorso

È finita contro il margine della carreggiata la corsa di una Lancia Y nella notte a Coggiola. L’allarme è scattato attorno alle 2, quando il 118 ha segnalato un incidente con una persona ferita.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i carabinieri della stazione di Bioglio, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica. Dai primi elementi raccolti, l’episodio sarebbe riconducibile a una fuoriuscita autonoma: non risultano infatti coinvolti altri mezzi.

Il trasporto al pronto soccorso

Al volante si trovava un giovane del 2001, residente in paese. Per ragioni ancora al vaglio dei militari, il conducente avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, terminando la propria corsa fuori dalla normale traiettoria di marcia. Il 24enne è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti clinici. Le sue condizioni, secondo una prima valutazione, non sarebbero gravi.

Il traffico non ha registrato ripercussioni significative. Come da prassi in questi casi, sono stati disposti ulteriori controlli per verificare l’eventuale assunzione di alcol. Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

