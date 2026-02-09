Coggiola dice addio a Claudio Marabelli, storico macellaio e “papà” della Paletta. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto della comunità valsesserina.

Coggiola e la Valsessera perdono uno dei loro volti più riconoscibili. Venerdì si è spento Claudio Marabelli, storico macellaio del paese, considerato da molti il “papà” della Paletta, prodotto simbolo di una tradizione che lui ha saputo custodire, valorizzare e portare ben oltre i confini locali.

Aveva 76 anni ed è morto all’ospedale di Novara, dove era ricoverato per l’aggravarsi delle condizioni di salute. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, alle 15.30 la comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto, che si terrà nel piazzale antistante il cimitero.

Una vita dietro il bancone, tra tradizione e passione

La storia di Claudio Marabelli è indissolubilmente legata alla macelleria di famiglia, fondata nel 1923 e specializzata nella produzione artigianale di salumi. Per mezzo secolo ha guidato il negozio di via Garibaldi, trasformandolo in un vero punto di riferimento per il paese e per chi cercava qualità, competenza e rispetto delle tradizioni.

È grazie al suo lavoro se la Paletta di Coggiola, un particolare tipo di prosciutto, è uscita dai confini della cucina domestica per approdare anche nella grande ristorazione, diventando un prodotto identitario riconosciuto e apprezzato. Nel 2024, Claudio aveva passato il testimone al nipote, continuando però a rappresentare una presenza discreta e autorevole.

Una famiglia molto conosciuta

Fuori dal lavoro, Claudio era una figura familiare: nelle pause lo si vedeva spesso girare in bicicletta per le vie del paese, salutando conoscenti e clienti di una vita. Un’immagine semplice, quotidiana, che oggi in molti ricordano con affetto.

Lascia la moglie Maura, il figlio Stefano con Emanuela e gli amati nipoti Viola ed Ettore, il fratello Graziano con Anna e Gianmaria, i cognati Claudia e Luciano, i nipoti Manuela e Andrea con le rispettive famiglie, e i consuoceri Michele e Maria Stella con Elisa e famiglia. In questi giorni sono stati tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio giunti alla famiglia.

La famiglia è anche conosciuta per la figura di Nenello Marabelli, padre di Claudio e storico partigiano nonché esponente dell’Anpi.

