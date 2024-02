A Coggiola “l’uomo della Paletta” passa il testimone dopo 50 anni. In pensione il salumiere Claudio Marabelli che ha rilanciato lo storico prosciutto.

A Coggiola “l’uomo della Paletta” passa il testimone dopo 50 anni

Premiata a Coggiola per i 50 anni di attività al storica macelleria di Claudio Marabelli conosciuta ovunque per la produzione della paletta coggiolese. L’altra settimana l’amministrazione comunale ha voluto consegnare a Marabelli una targa per il raggiungimento dell’importante traguardo che coincide anche con il passaggio di testimone dell’attività al nipote Gianmaria Marabelli.

Il riconoscimento

«Come già fatto per altre realtà storiche del nostro paese – spiega il sindaco Paolo Setti – abbiamo voluto dare un riconoscimento ufficiale a Claudio Marabelli per il suo mezzo secolo di attività sempre a Coggiola, una macelleria che è stata sempre un punto di riferimento per il paese. Grazie a lui è partito anche il progetto legato a Slow food della valorizzazione della paletta di Coggiola».

E proprio alla Paletta, oltre che al formaggio Macagn, è intolata la sagra più importante dell’anno in paese. Il sindaco aggiunge: «Siamo contenti che l’attività possa proseguire, un servizio che rimane per il paese, ma in fondo per tutto il territorio». Emozionato Claudio Marabelli per il riconoscimento ricevuto.

Un’attività storica della Valsessera

La macelleria salumeria Marabelli affonda le sue radici nel 1923, oltre all’attività di macelleria produce in proprio salumi tipici. Dal 2005 avendo rimodernato il laboratorio propone la Paletta di Coggiola anche già cotta e sottovuoto.

«Il nostro paese possiede un particolare microclima che si adatta perfettamente alla stagionatura della Paletta di Coggiola, infatti, se da altre parti veniva conservata sotto grasso, qui si riusciva e si riesce anche oggi stagionare e conservare semplicemente all’aria – viene spiegato in un sito Internet specializzato -. Per tutta la nostra piccola produzione usiamo solo ed esclusivamente carne fresca di maiali provenienti da allevamenti piemontesi che adottano il disciplinare».