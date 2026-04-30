Coggiola ha detto addio a Gilio, uno degli uomini più anziani della valle. Celebrato nella chiesa parrocchiale di San Giorgio il funerale del 99enne.

Coggiola ha detto addio a Gilio, uno degli uomini più anziani della valle

La Valsessera ha detto addio a uno degli uomini più anziani della zona. Sono infatti stati celebrati nei giorni scorsi a Coggiola i funerali di Gilio Angelino Giorzet, scomparso all’età di 99 anni. L’uomo se n’è andato a un solo passo dal secolo di vita.

A darne l’annuncio erano stati i familiari più stretti: la nipote Marisa con Guerrino, il nipote Floriano, insieme a pronipoti e parenti tutti. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in un momento di dolore, partecipando con discrezione e affetto.

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L’addio nella chiesa parrocchiale

Le esequie sono state celebrate lunedì 27 aprile nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre ha accompagnato il feretro fino al cimitero locale. La famiglia ha voluto ringraziare quanti hanno preso parte al lutto e condiviso il ricordo del caro Gilio in queste giornate di commiato.

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