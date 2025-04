Coggiola, la storica Villa Moroni diventa un ostello per artisti. Acquistato da una coppia di danesi, l’edificio si apre a pittori, scrittori, scultori che vogliano condividere gli spazi.

Coggiola, la storica Villa Moroni diventa un ostello per artisti

Ora gli artisti professionisti hanno un’opportunità unica di sperimentare e partecipare alla creazione di un ambiente di lavoro caldo e spazioso nella nuova residenza d’arte “Car” a Coggiola.

L’ex Villa Moroni proprio vicino alla piazza della chiesa da un anno è stata acquistata da artisti danesi. Qui hanno messo radici gli artisti “visivi” Eva Miklos ed Hernrik Miklos Andersen, in arrivo direttamente dalla Danimarca.

E’ infatti nato il progetto Car (acronimo di Coggiola Art Residence).

«Soggiornare al Car mira a supportare il processo degli artisti professionisti in un ambiente stimolante – spiegano i promotori del progetto -. Che si tratti dell’inizio di un nuovo progetto, di un periodo di lavoro a metà strada in un nuovo ambiente o del completamento di una mostra, pubblicazione».

Un ambiente creativo

Insomma nella casa Liberty degli anni Venti vengono ospitati artisti provenienti un po’ da tutto il mondo: «Vogliamo creare un ambiente artistico vibrante e flessibile a livello internazionale, un luogo di incontro e di networking per artisti di tutte le età e di tutte le discipline contemporanee: arti visive, letteratura, performance, film e video, arte sonora e musica e molto altro».

Una bella notizia per il borgo valsesserino che in questi anni ha continuato a perdere abitanti: «Non ci arrenderemo mai all’idea che la nostra comunità possa perdere identità e servizi – spiega la vice sindaco Laura Speranza -. Ed è per questo che abbiamo investito parte dei fondi della digitalizzazione previsti dal Pnrr per avere uno spazio sulle pagine di VisitItaly. Un investimento per attirare il turismo dal Nord Europa. Il nostro obiettivo è di riuscire a recuperare attraverso investimenti di privati il nostro patrimonio immobiliare».

