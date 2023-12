Coggiola ricorda Massimo: morto per un malore a soli 54 anni. Lavorava alla Vitale Barberis Canonico ed era un grande appassionato di motori.

Si è sentito male in casa, è stato subito soccorso anche dal 118. Ma per Massimo Vercella Marchese non c’è stato più nulla da fare. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere lasciandoo nel dolore amici e familiari. Stando ad alcune testimonianze, era da qualche giorno che non si sentiva bene: ma nessuno avrebbe mai a una morte così improvvisa.

Coggiola ha detto addio a Massimo Vercella Marchese nella giornata di sabato, con il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Sono state tante le persone che gli hanno voluto dare l’ultimo saluto. E oggi continua a ricordarlo.

Il lavoro nel mondo del tessile

Massimo da anni lavorava alla Vitale Barberis Canonico in magazzino. Era un dipendente legato da decenni all’azienda che lo ha voluto ricordare con una partecipazione al lutto. Sul lavoro era una persona attenta e disponibile con i colleghi.

Lascia la moglie Claudia Bellè, e la figlia Annalisa, quest’ultima molto conosciuta nel mondo del rally biellese per essere un’apprezzata navigatrice, più volte in gara nelle competizioni locali e non solo. Ne piangono la scomparsa anche il fratello Ruggero e i suoceri Pietro e Tiziana.

I ricordi sui social

Tanti i ricordi sui social. «Ciao Massimone, avrò sempre un bel ricordo di te , dovevamo vederci oggi al mercato come ogni sabato ma tu non c’eri… Conserva una di quelle bottiglie che ogni tanto ci portavi da bere come aperitivo. Un abbraccio a tutti i tuoi cari, voglio ricordarti sorridente come sempre», scrive l’amico Nicolò.

Una collega ancora scrive un ricordo: «Ciao Massimone, amico e collega da una vita, ci siamo salutati mercoledì a fine turno, è stata l’ultima volta… che tristezza». Anche il campione di rally Marco Bertinotti ha voluto ricordarlo: «E’ una giornata triste. Un grande amico a cui volevo bene ci ha improvvisamente lasciato . Da sempre appassionato di rally , che si è sempre distinto per le buone maniere e l’allegria che portava con sé. Ciao Massimone».