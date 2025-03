Con la mountain bike cade rovinosamente alle Rive Rosse di Curino. Un uomo trasportato con l’elicottero all’ospedale di Ponderano.

Incidente con la mountain bike nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 marzo. E’ accaduto nella zona delle Rive Rosse, a Curino. Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, un ciclista impegnato in una discesa in Mtb ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente lungo la pista sterrata, procurandosi un trauma cranico facciale. Il gruppo di persone che erano impegnate nell’escursione insieme alla persona infortunata ha immediatamente contattato il numero unico per le emergenze 112. Ed è quindi stato chiesto soccorso per l’amico.

Intervento dell’elicottero

Dalla base di Torino è decollata l’eliambulanza 118 di Azienda Zero simultaneamente è stata attivata anche la Stazione del soccorso alpino di Vallemosso per il supporto a terra. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, la persona è stata recuperata mediante verricello e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

Non è in pericolo di vita, ma è comunque stato ricoverato per trattare il trauma cranico facciale.

