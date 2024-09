Cade con la mountain bike, 70enne trasportato in gravi condizioni all’ospedale. È accaduto ieri, domenica 22 settembre.

Cade con la mountain bike: anziano in ospedale

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo un tratto di strada nel comune di Sordevolo, dove un uomo di circa settant’anni ha perso il controllo della sua mountain bike, cadendo malamente.

Grave incidente per un uomo

Non è chiaro se nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi o se la caduta sia avvenuta in un sentiero boschivo.

I soccorsi sul posto

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara per un probabile trauma cranico

Foto archivio.

