Cossato-Valle Mosso, si ribalta un’auto nella galleria della Volpe. E’ accaduto l’altra notte, due donne sono finite al pronto soccorso.

Cossato-Valle Mosso, si ribalta un’auto nella galleria della Volpe

La galleria della Volpe, a Cossato, è stata temporaneamente chiusa al traffico l’altra notte a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22. A rendere necessario lo stop alla circolazione è stato il ribaltamento di un’auto che stava attraversando il tunnel. Alla guida una donna, affiancata da una passeggera: entrambe sono rimaste ferite ma coscienti e sono state soccorse dal personale sanitario del 118, che le ha poi trasferite in ospedale per ulteriori controlli.

L’auto ha urtato un cordolo

In base alle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso aderenza dopo aver colpito il cordolo della piazzola di emergenza, finendo per capovolgersi al centro della galleria. L’impatto ha provocato anche danni alle infrastrutture di sicurezza, con la colonnina Sos e la manichetta antincendio rimaste coinvolte e danneggiate.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e ripristino hanno comportato la chiusura del tunnel per consentire la rimozione del mezzo incidentato e la verifica delle condizioni della galleria.

Foto d’archivio

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