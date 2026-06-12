Crevacuore nel Medioevo: gli scacchi viventi animano il borgo tra spettacoli, cortei e magia

Torna nel fine settimana uno degli appuntamenti più attesi: gli scacchi viventi di Crevacuore. Sabato e domenica il paese si trasformerà ancora una volta in un autentico borgo medioevale, con sfilate storiche, spettacoli, animazioni e la tradizionale partita che da anni richiama visitatori da tutto il territorio. A organizzare la manifestazione è il gruppo Manifestazioni crevacuoresi in piazza, che continua a portare avanti una tradizione capace di coinvolgere l’intera comunità.

Un paese che torna indietro nel tempo

Tamburi imperiali, costumi d’epoca, cavalieri e dame riporteranno Crevacuore in una dimensione sospesa tra storia e leggenda. Le vie del centro si animeranno grazie alla partecipazione di decine di volontari impegnati nella preparazione degli allestimenti e delle rievocazioni.

L’evento rappresenta uno dei momenti culturali più significativi per il paese. Edizione dopo edizione, la manifestazione cresce e continua a raccogliere il consenso del pubblico, affascinato dall’atmosfera unica che trasforma il borgo in un grande teatro a cielo aperto.

Sabato tra tornei, falconeria e scacchi viventi

Il programma prenderà il via sabato alle 14.30 con le iscrizioni al torneo semilampo di scacchi a tavolo. Alle 15 apriranno i banchetti dedicati ai prodotti artigianali, mentre dalle 16 sarà protagonista la sagra del canestrello accompagnata da spettacoli e attività didattiche di falconeria.

Nel pomeriggio spazio anche agli intrattenimenti medioevali itineranti e alla prima sfilata storica per le vie del borgo. Dopo l’aperitivo del Marchese e la cena del Marchesato, la serata entrerà nel vivo con la grande sfilata delle 20.30, lo spettacolo sulla scacchiera e, alle 21.30, l’attesissima partita degli scacchi viventi.

Tra gli appuntamenti principali di sabato:

• torneo semilampo di scacchi

• sagra del canestrello

• spettacoli di falconeria

• cortei storici e figuranti in costume

• aperitivo del Marchese

• cena del Marchesato

• partita degli scacchi viventi

Domenica il gran finale con il fuoco medioevale

La festa proseguirà anche domenica con un nuovo pomeriggio di animazioni e spettacoli. Dalle 15 riapriranno i banchetti artigianali e prenderanno il via le attività dedicate ai più piccoli, mentre alle 16 tornerà la sagra del canestrello.

Alle 17 la sfilata storica attraverserà nuovamente il paese e, poco dopo, la compagnia “Gli Instabili” di Postua presenterà lo spettacolo “Scacchi…matti”. La serata proseguirà con l’aperitivo del Marchese, la cena del Marchesato e una nuova grande sfilata prevista per le 21.

A chiudere la manifestazione sarà il suggestivo spettacolo di fuoco medioevale curato da Lux Arcana, in programma alle 22. Subito dopo si svolgerà l’estrazione dei biglietti della lotteria con l’assegnazione dei premi. Un finale scenografico per una manifestazione che coinvolge l’intero paese e che continua a rappresentare un importante momento di aggregazione, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali.

Tra gli appuntamenti principali di domenica:

• apertura dei banchetti con prodotti artigianali

• animazioni itineranti per bambini

• sagra del canestrello

• sfilata storica nelle vie del borgo

• spettacolo “Scacchi…matti” della compagnia Gli Instabili di Postua

• aperitivo del Marchese

• cena del Marchesato

• seconda grande sfilata in costume storico

• spettacolo di fuoco medioevale a cura di Lux Arcana

• estrazione dei biglietti della lotteria e assegnazione dei premi

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