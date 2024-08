Di corsa per 89 chilometri toccando tutti i dodici rifugi biellesi. Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto condividono la passione per la corsa in montagna: e tentano l’impresa.

La corsa in montagna fa nascere anche amicizie. E così Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto hanno deciso di unire la passione per il podismo con l’impresa. Nella prima sera, venerdì 9 agosto, partiranno per un tour dei dodici rifugi biellesi, in totale 89 chilometri. L’obiettivo è promuovere il territorio e unire i rifugi.

E’ stata anche creata una apposita tessera con tutti i dodici rifugi biellesi da far vidimare.

Le tappe

Partenza venerdì 9 agosto alle 20 dal rifugio Monte Barone di Coggiola, poi i due runner procederanno scendendo a “La Ciota”, toccheranno Coggiola, la Novareia, il monte Civetta. Sabato 10 agosto saranno a Bocchetto Luvera quindi saliranno al Rifugio Monte Marca a 1617 metri, scenderanno verso i sentieri di Bielmonte al Rifugio Piana del Ponte (1062 metri), in seguito toccheranno il monte Bo per salire ai 2150 metri del Rifugio Rivetti.

E ancora passaggio al Rifugio La Vecchia, Rifugio Madonna della Neve, Rifugio Rosazza a 1830 metri, Rifugio Coda a 2280 metri, Rifugio Mombarone a 2312 metri, rifugio Alpe Cavanna, Rifugio Alpe Pianetti. Arrivo previsto sabato intorno alle 18 al Colle San Carlo di Graglia.

In totale sono previsti 85 chilometri per 6500 metri di dislivello da completare entro 24 ore.

