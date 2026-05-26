Dispersa nel bosco, ritrovata dall’elicottero: donna salvata dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, a Casapinta, dove una donna si è persa in un’area boschiva ed è stata ritrovata e soccorsa dai vigili del fuoco con l’aiuto dell’elicottero. La donna sta bene e non ha riportato gravi conseguenze.

L’allarme e le ricerche nei boschi

Come accennato, l’emergenza è scattata nel pomeriggio di ieri a Casapinta, centro del Biellese orientale, quando una donna ha chiesto aiuto dopo essersi smarrita in una zona boschiva. La segnalazione ha fatto partire in pochi minuti la macchina dei soccorsi, con diversi mezzi inviati sul posto.

Nelle operazioni sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Biella e del distaccamento di Ponzone. Vista la difficoltà dell’area da raggiungere, è stato impiegato anche un elicottero, che ha sorvolato a lungo la zona alla ricerca della dispersa. Moltissimi residenti della zona hanno notato il velivolo che continuava a esplorare il territorio alla ricerca di qualche traccia della donna.

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Il ritrovamento e il trasporto in ospedale

Dopo alcune ore di apprensione, la donna è stata individuata proprio grazie al supporto dell’elicottero. I soccorritori l’hanno raggiunta e recuperata, per poi procedere al trasferimento in sicurezza con il mezzo aereo.

Fortunatamente le sue condizioni sono apparse buone sin dai primi controlli effettuati dal personale intervenuto. La donna è stata elitrasportata per ulteriori accertamenti, ma non risultano conseguenze gravi. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio con il rientro delle squadre operative.

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