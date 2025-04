Distrutta da una frana la strada che da Ailoche sale verso Noveis. Il cedimento è avvenuto nelle vicinanze del santuario della Brugarola.

Distrutta da una frana la strada che da Ailoche sale verso Noveis

Grave danno alla viabilità in Valsessera: una frana che si è staccata nelle vicinanze del santuario della Brugarola ha distrutto una quindicina di metri di strada che sale fino all’alpe di Noveis. Il danno è ben visibile in questo video di Andrea Zignone, ex consigliere comunale del paese.

Non è certo una strada di grande traffico, ma rappresenta un’alternativa rispetto alla carrozzabile che raggiunge l’alpe salendo da Coggiola. Spesso accade che quando uno dei due tratti non è percorribile, per esempio per la neve, l’altro faccia da supplente, e viceversa. E’ una salita impegnativa ben conosciuta anche a tanti appassionati di bici: qualche anno fa ci passò pure il Giro d’Italia.

Un danno importante

Ovviamente adesso è impossibile quantificare il danno, ma la sistemazione di un versante di questo genere sarà sicuramente un intervento decisamente oneroso. E certamente non è questione di qualche mese.

