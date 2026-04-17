Diverbio in ambulatorio a Pray tra paziente e medico. Per riportare la calma sono stati chiamati i carabinieri.

Diverbio in ambulatorio a Pray tra paziente e medico

Momenti di tensione, fortunatamente senza conseguenze, all’interno dell’ambulatorio distrettuale di Pray nella giornata di martedì, dove si è verificata una lite tra un medico in servizio e un paziente.

Secondo quanto ricostruito, il diverbio sarebbe nato dalla richiesta, da parte dell’uomo, di una modifica a una ricetta medica. Una richiesta che, per motivi non meglio precisati, il professionista non avrebbe potuto accogliere. Al rifiuto, i toni si sarebbero rapidamente accesi, trasformando il confronto in una discussione animata.

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Vengono chiamati i carabinieri

La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. Nonostante il clima teso, non si sarebbero verificati episodi di violenza vera e propria: il medico, un giovane professionista straniero, avrebbe riferito che il paziente gli ha appoggiato una mano sul volto in modo provocatorio, ma senza arrivare a colpirlo.

Con l’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è tornata progressivamente alla calma. Il paziente è stato invitato ad allontanarsi e ha lasciato l’ambulatorio senza ottenere quanto richiesto. L’episodio, pur senza conseguenze fisiche, ha ovviamente innescato commenti e discussioni tra i residenti del paese.

Foto d’archivio

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