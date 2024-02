Diverbio tra vicini a Crevacuore, devono intervenire i carabinieri. Il litigio innescato perché uno dei due si è arrabbiato per un cattivo odore.

Diverbio tra vicini a Crevacuore, devono intervenire i carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri per appianare un diverbio che l’altro giorno si era innescato a Crevacuore tra due residente che abitano a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Da quello che si è capito, il litigio si è innescato quando uno dei due si è arrabbiato perché, a suo dire, dalla casa dell’altro usciva un odore insopportabile.

Gli stacca l’intonaco

Dalle parole si è anche passati agli atti fisici: il vicino infastidito avrebbe danneggiato una tapparella e un pezzo di intonaco dalla casa dell’altro. I due non sarebbero comunque venuti alle mani tra di loro.

Alla fine, come detto, sono stati chiamati i carabinieri. I quali hanno fatto cessare la disputa, e spiegato all’uomo che ha avuto la casa danneggiata che può fare denuncia. Per il momento non sono stati presi provvedimenti.

Foto d’archivio