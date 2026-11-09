Valdilana, non risponde ai familiari: trovata senza vita a 81 anni

Una donna di 81 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre a Mosso, nel comune di Valdilana. A far scattare l’allarme è stato un familiare, che da qualche tempo non riusciva più a mettersi in contatto con l’anziana. Il silenzio della donna aveva fatto crescere la preoccupazione, fino alla decisione di chiedere un intervento per verificare che cosa fosse accaduto.

Secondo le prime informazioni, a spingere il parente a dare l’allarme sarebbe stata proprio l’impossibilità di raggiungere l’81enne. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La richiesta di aiuto si è conclusa con una tragica scoperta: quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo indicato, per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

In seguito alla segnalazione sono intervenuti i sanitari del 118, chiamati a verificare le condizioni della donna. Una volta arrivati, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ogni possibilità di soccorso era ormai svanita, rendendo necessario procedere con gli accertamenti previsti in situazioni di questo genere per chiarire le circostanze della morte.

All’intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme al magistrato di turno. La presenza delle diverse autorità ha consentito di svolgere le verifiche necessarie sul ritrovamento. Gli accertamenti hanno riguardato le circostanze del decesso, per il quale è stata indicata un’origine naturale. Non risultano segnalati altri elementi particolari legati all’accaduto.

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La salma restituita alla famiglia per i funerali

Dalle verifiche effettuate è emerso che la morte dell’anziana è riconducibile a cause naturali. Una volta completati gli adempimenti necessari, non sono stati disposti ulteriori trattenimenti della salma. Il corpo della donna è stato affidato ai familiari, che potranno così provvedere all’organizzazione delle esequie e darle l’ultimo saluto.

Non sono stati comunicati il nome dell’81enne né altri particolari sulla sua vita. La vicenda si è dunque conclusa, sotto il profilo degli accertamenti, con la restituzione della salma ai suoi cari. Resta il dolore per una perdita scoperta improvvisamente, dopo che la mancanza di contatti aveva spinto un familiare a preoccuparsi e a chiedere aiuto.

Foto d’archivio

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