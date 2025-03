Pensionata di Pray trovata morta nella sua abitazione. Si tratta di una donna di 88 anni: il decesso avveuto per cause naturali.

Pensionata di Pray trovata morta nella sua abitazione

Sconcerto a Pray per un dramma scoperto nella giornata di ieri, mercoledì 19 marzo. Una donna di 88 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. A dare l’allarme è stata un’altra donna residente in paese che si era preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la conoscente. Così è scattato l’allarme.

Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per la pensionata non c’era ormai più nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di zona per i rilievi di rito. Nessun dubbio che si sia trattata di una morte naturale: la donna è stata evidentemente sopraffata da un malore e non ha avuto tempo e modo di chiedere aiuto. Il corpo è quindi stati subito affidato ai familiari affinché si organizzassero per il funerale.

Foto d’archivio

