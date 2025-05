Due liti a Pray tra vicini di casa: vola uno schiaffo, intervengono i carabinieri. In entrambi i casi le persone coinvolte sono di origine straniera.

Due liti a Pray tra vicini di casa: vola uno schiaffo, intervengono i carabinieri

Due liti in poche ore a Pray la scorsa notte, e quindi doppio intervento da parte dei carabinieri di zona, nell’arco di appena mezz’ora, o poco più. In entrambi i casi si trattava di diverbi insorti tra vicini di casa, e di origine straniera. Lo riportano anche i colleghi de La Provincia di Biella.

Nel primo caso, avvenuto intorno a mezzanotte, un uomo avrebbe iniziato a battere con un bastone verso il muro del vicino. Quando questo è uscito di casa presentandosi alla sua porta ha ricevuto uno schiaffo.

Il secondo intervento delle forze dell’ordine

Il secondo episodio ha invece coinvolto due persone di origine tunisina. In questo caso non si è venuti alle mani, ma in ogni caso si è dovuto ricorrere all’azione dei carabinieri per calmare la situazione. Le parti sono state rese edotte delle facoltà di legge. Si vedrà se vi saranno denunce di parte o se invece gli animi si sono calmati.

