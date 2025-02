A Brusnengo lite tra proprietario ed ex inquilino. Il diverbio insorto quando lo sfrattato è stato visto in casa a recuperare alcuni oggetti.

A Brusnengo lite tra proprietario ed ex inquilino

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri a Brusnengo per una lite tra un proprietario di un immobile e l’ex inquilino. Questo aveva ricevuto lo sfratto e avrebbe dovuto abbandonare l’alloggio. Si trovava però in casa per portare via ancora alcuni oggetti, quando è arrivato anche il padrone di casa.

LEGGI ANCHE: Botte per l’affitto: proprietario prende a bastonate l’inquilino

Tra i due sarebbe quindi nato un alterco, probabilmente sulla scorta anche di vecchie ruggini. Sta di fatto che sono stati choiamati i carabinieri: e poco dopo è giunta sul posto una pattiglia per tranquillizzare gli animi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook