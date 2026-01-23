Due tentativi di truffa a Valdilana: ancora finti carabinieri in azione. Questa volta il raggiro non è andato a segno, partite le indagini.

Due tentativi di truffa a Valdilana: ancora finti carabinieri in azione

Ancora tentativi di truffa nel territorio di Valdilana. L’altro giorno in località Soprana una donna ha contattato il numero di emergenza 112 dopo aver ricevuto una telefonata sospetta sul telefono fisso di casa. Dall’altra parte della cornetta, alcuni malviventi si sarebbero spacciati per carabinieri, cercando di convincerla a consegnare denaro o oggetti di valore con una scusa ancora al vaglio degli investigatori.

La donna, insospettita dal tono della chiamata e dal contenuto della richiesta, ha però mantenuto la lucidità e ha deciso di avvisare immediatamente le forze dell’ordine, evitando così di cadere nella trappola. Il tentativo di truffa, fortunatamente, non è andato a buon fine.

Un altro tentativo

I truffatori nelle stesse ore hanno provato a colpire anche in altre zone del comune, in particolare in località Valle Mosso, mettendo in atto lo stesso schema già utilizzato in numerosi episodi analoghi registrati negli ultimi mesi in tutta la provincia. Anche in questo caso, però, i tentativi non hanno avuto successo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Bioglio e di Cossato, che hanno raccolto la segnalazione e avviato gli accertamenti per cercare di risalire agli autori delle telefonate. Le indagini sono in corso e non si esclude che possano emergere collegamenti con altri episodi simili avvenuti in zona.

Nei giorni scorsi un colpo andato a segno

Quello dei finti appartenenti alle forze dell’ordine è purtroppo un raggiro già noto nel Biellese. Proprio a Valdilana, nei giorni scorsi, si era verificato un caso andato a segno ai danni di una pensionata, alla quale erano stati sottratti contanti e gioielli da un truffatore che si era presentato come carabiniere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook