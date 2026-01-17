Valdilana, finto carabiniere porta via soldi e ori a una pensionata. La donna era stata indotta a credere che la figlia fosse nei guai.

Valdilana, finto carabiniere porta via soldi e ori a una pensionata

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. Nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, a Valdilana, una donna di 86 anni è caduta vittima di un raggiro messo in atto da almeno due (o più) individui che si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalla denuncia, tutto è iniziato con una telefonata ricevuta dall’anziana. Dall’altro capo del filo, un uomo si è presentato come carabiniere, informandola che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il presunto militare ha poi fatto leva sullo stato di agitazione della donna, sostenendo che la figlia si trovasse in una situazione giudiziaria delicata e che, per evitarne conseguenze più gravi, fosse necessario versare immediatamente una somma di denaro.

Il complice deruba la donna

La truffa si è consumata nel giro di pochissimo tempo. Mentre la vittima era infatti ancora in contatto telefonico con il sedicente carabiniere, un complice si è presentato alla porta della sua abitazione, qualificandosi come incaricato dell’Arma. Convinta di dover aiutare la figlia, la donna ha consegnato contanti e gioielli in oro, finendo così nella trappola dei malviventi, che si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è avvenuto in frazione Giardino, a Trivero, e ha destato forte preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.

I carabinieri non chiedono mai soldi

L’accaduto riporta l’attenzione su una tipologia di truffa purtroppo sempre più diffusa, che prende di mira soprattutto anziani soli, considerati soggetti più vulnerabili. Le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza: le forze dell’ordine non chiedono denaro o gioielli e non inviano incaricati a riscuotere somme nelle abitazioni private. In caso di telefonate sospette, è fondamentale interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112.

