Edo Tempia Ponzone compie 10 anni: aiutate centinaia di famiglie. Un gruppo di volontari che organizza visite, trasporti e supporti per gli ammalati.

Edo Tempia Ponzone compie 10 anni: aiutate centinaia di famiglie

Dieci anni di attività per la sede di Ponzone del Fondo Edo Tempia. Una festa celebrata l’altra settimana nel teatro Giletti di Ponzone con una serata che ha coniugato musica, ricordi, filmati, storie. Un intreccio di momenti per raccontare il lavoro dei volontari, di chi collabora, di chi è presente.

A raccontare questa storia lunga 10 anni sono state le immagini di Ruggero Coltro, le parole di Viola Erdini, vice presidente del Fondo Edo Tempia di Biella, di Maria Teresa Guido che, con Carla Teglia, è stata una delle promotrici della sede di Ponzone. Presenti anche Pradeep Ferla, rappresentante del Comune di Valdilana e il sindaco Mario Carli. Entrambi hanno evidenziato l’importanza del lavoro dei volontari per il territorio. E sono proprio stati alcuni volontari a testimoniare quanto si possa ricevere mettendo a disposizione il proprio tempo a servizio degli altri e a ringraziare chi dà una mano ed è vicino al gruppo di Ponzone.

Visite di prevenzione, trasporti e controlli

A salire sul palco sono state proprio le persone che portano avanti questo servizio con impegno e umanità: Laura Giardino, Paola Barberis Organista, Paola Gambaro, Cristina Rizzo, Floriana Cerreia Fuso e poi gli autisti che effettuano i trasporti: Mauro Casanova Borca e Gianni Ronzani.

Qualche numero di questi 10 anni di attività: 65mila euro di offerte, più di mille visite nell’ambulatorio di Ponzone di prevenzione dermatologica, 500 per la nutrizionista, 450 visite senologiche, 600 controlli per Psa. I trasporti sono stati 1785 percorrendo 133.200 chilometri e trasportando 309 pazienti.

L’inaugurazione il 21 gennaio 2016

Da ricordare che la sede di Ponzone a Valdilana, i cui locali sono stati donati dalla famiglia Schepis, è stata inaugurata il 21 gennaio del 2016 e da allora è diventata un punto di riferimento per il territorio. Nel 2019 alcuni industriali locali hanno donato l’automobile.

In dieci anni di attività i volontari hanno effettuato trasporti per visite, fornito informazioni, organizzato momenti dedicati alla prevenzione, alla sensibilizzazione e raccolta di fondi destinati alla ricerca contro il cancro. Lo scopo è quello di dare un servizio ai cittadini sia in tema di prevenzione che di sostegno a chi è ammalato. Chi desiderasse avere più informazioni sull’attività del Fondo Edo Tempia di Ponzone può rivolgersi ai volontari direttamente nella sede, che è aperta al lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

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