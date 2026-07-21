Escavatore in fiamme a Valdilana, intervento dei vigili del fuoco

Un principio d’incendio ha interessato nei giorni scorsi un escavatore a Valdilana. Il mezzo da lavoro, che era stato posizionato sopra un container per facilitarne il trasporto, ha improvvisamente preso fuoco facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone, affiancate dai carabinieri per la gestione della viabilità e della sicurezza.

Fiamme domate in pochi minuti

L’intervento dei soccorritori è stato rapido e ha impedito che il rogo si propagasse al container o alle aree circostanti. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme in breve tempo, evitando danni più estesi e riportando rapidamente la situazione sotto controllo. Al termine delle operazioni sono state eseguite le attività di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata.

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Accertamenti sulle cause del rogo

Concluso lo spegnimento, sono iniziati gli accertamenti per individuare l’origine dell’incendio. Le cause sono ora al vaglio dei tecnici competenti, mentre i carabinieri hanno garantito la sicurezza della zona durante tutte le operazioni. In ogni caso, si tratta di un problema del mezzo, non a un atto vandalico. Grazie alla tempestività dei soccorsi non si sono registrati feriti e l’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone presenti.

Foto d’archivio

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