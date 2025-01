Frontale tra due ultranovantenni davanti alle Poste di Valle Mosso. Coinvolte tre persone, uno dei conducenti è rimasto ferito.

Uno scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale 200 del Biellese e dovuto m,olto probabilmente al fatto che uno dei due conducenti è rimasto abbagliato dal sole basso e non è più stato in grado di restare nella propria corsia. E’ accaduto nella mattinata di ieri, sabato 4 gennaio, nei pressi dell’ufficio postale di Valle Mosso, a Valdilana, lungo via Roma. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Come accennato le due vetture si sono scontrate pressoché frontalmente, ma per fortuna le velocità erano modeste. Le persone coinvolte sono un uomo di 90 anni residente a Camandona, che viaggiava con la moglie 81enne, rimasti entrambi illesi. Mentre l’altro guidatore è un uomo di 93 residente a Veglio: costui è rimasto ferito, ed è stato soccorso dagli operatori del 118 e accompagnato al pronto soccorso di Ponderano.

Uno dei veicoli portato via con il carro-attrezzi

Sul posto, oltre agli operatori sanoitari, anche i carabinieri per i rilievi di prassi. Ripristinata la viabilità, è stato necessario richiedere un carro-attrezzi per il recupero di uno dei mezzi.

