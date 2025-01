Auto di turisti distrutta dalle fiamme a Valdilana. Il fuoco innescato da un guasto meccanico, sono stati inceneriti anche i bagagli.

Auto di turisti distrutta dalle fiamme a Valdilana

Intervento dei vigili del fuoco di Ponzone l’altro giorno per un incidendio che ha distrutt0 la vettura di una coppia di turisti francesi a Valdilana. Il fatto è accaduto nei pressi della galleria sotto Crocemosso. Illese le due persone che erano a bordo, il conducente, uomo del 1985, e la passeggera, donna del 1983, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi e il sanitari del 118.

Il fuoco originato da un guasto

Come riportano i colleghi di Prima Biella, si è trattato probabilmente, secondo una prima ricostruzione, della rottura della coppa dell’olio dell’auto, una Citroen C4 Picasso, che ha portato alle fiamme. I due turisti per fortuna sono riusciti ad accostare e mettersi in salvo, ma non hanno potuto fare nulla per il loro bagaglio, finito in cenere.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare il mezzo, completamente distrutto, fuori dalla sede stradale. È stato attivato il soccorso stradale per quanto riguarda l’assicurazione francese dei due turisti.

