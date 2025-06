Furto nella notte a Trivero: rubate due bici e due pc, danni per 3mila euro. Il materiale era in un garage che è stato forzato l’altra notte.

Colpo nella notte a Trivero, nel comune di Valdilana, dove ignoti sono riusciti a introdursi in un garage privato e a sottrarre materiale per un valore stimato di circa 3mila euro. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’abitazione, una donna di 64 anni, che nella mattinata di martedì 18 giugno ha scoperto l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito sfruutando le ore buie della notte, forzando l’accesso al garage per poi entrare all’interno. Una volta dentro, si sarebbero impossessati di due biciclette e due computer portatili, per poi dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

Iniziate le indagini da parte dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e le indagini del caso. Al momento non si esclude alcuna pista: gli inquirenti stanno cercando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona e raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del furto. Anche nel Triverese sono attive alcune telecamere lungo le strade, per cui si spera di trovare una traccia del passaggio dei ladri.

