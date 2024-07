Garlanda sindaco a Crevacuore: «Sogno realizzato dopo la delusione di dieci anni fa». Il primo cittadino: nel 2014 fui penalizzato dall’affollamento di liste.

«Per me questo è il sesto giuramento ma il primo da sindaco. Dovrei sentirmi tranquillo, eppure sono molto emozionato, è un sogno che si realizza». Così Corrado Garlanda ha iniziato il suo discorso da primo cittadino nel giorno dell’insediamento.

«Dopo vent’anni di esperienza in maggioranza, ero giunto a un passo dall’essere eletto – spiega -. Era il 2014 e tutti ricordano le cinque liste: una di una corrente, le altre quattro dell’altra. Si concluse con la nostra sconfitta, in quel momento provai una profonda amarezza che mi portò a decidere di non ricandidarmi più per alcun ruolo pubblico. Nei successivi cinque anni ci aspettavamo tutti la candidatura di una delle tre liste. Nessuna si presentò avvalorando l’idea che non avevano mai creduto nel Comune di Crevacuore e non avevano a a cuore l’interesse dei cittadini».

“A 62 anni si può ancora dare”

E Garlanda ha spiegato come è nata la lista: «Un grazie a chi si è attivato per la formazione di un gruppo. Io fui contattato in un secondo momento e inizialmente non diedi la disponibilità. Ero appena andato in pensione, poi però ho riflettuto: a 62 anni ancora qualcosa si poteva dare. Un grazie va a entrambe le liste per aver condotto una campagna elettorale onesta e corretta. E un grazie ai 729 elettori che si sono recati alle urne e ai 421 crevacuoresi che ci hanno scelto».

A comporre la squadra di governo di Crevacuore ci sarà Manuel Stasia come assessore a sport e manifestazioni, Paola Boccato è il nuovo vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici. Garlanda avrà il bilancio. Consiglieri di maggioranza saranno Emanuela Brera, Stefano Callegaro, Anna Diana, Gianni Gabrieli e Felice Tosi. In minoranza: Ermanno Raffo, Massimo Toso e Alberto Biolcati.

