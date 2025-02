Giampaolo e Bruna insieme da 60 anni: festeggiata una coppia di Villa del Bosco. I due si sono conosciuti giovanissimi e sposati nel 1965. Per le nozze di diamante sono tornate al santuario di Boca.

Come 60 anni fa, hanno ricevuto la benedizione al santuario di Boca. Gianpaolo Barbero, 82 anni, e Bruna Quaglia Fra, 77, l’altra domenica hanno celebrato le nozze di diamante. Vivono a Villa del Bosco e sono insieme da tutta una vita. Tanti sacrifici, ma a unirli è sempre stata la voglia di stare insieme.

Si sono conosciuti giovanissimi: Bruna aveva 15 anni e Gianpaolo 18. Un legame profondo che dura da allora. Dopo il fidanzamento, si sposarono dopo qualche anno il 4 febbraio del 1965. Per l’occasione andarono al santuario di Boca per la benedizione. E domenica scorsa hanno riunito la famiglia per condividere con figlie e nipoti il loro importante traguardo conquistato. E hanno posato sotto il porticato per la foto ricordo proprio come nel 1965.

Una bella famiglia

Alla festa per i 60 anni c’era tutta la famiglia, anche i due nipoti Bruno e Alberto a cui sono particolarmente legati. E hanno fatto da testimoni alla cerimonia.

I due hanno avuto tre figlie Patrizia, Monica e Cristina. Purtroppo Monica è mancata l’anno scorso a maggio a causa di una lunga malattia. Gianpaolo e Bruna vivono da sempre a Villa del Bosco e sono conosciuti da tutti in paese. Lui ha lavorato come impiegato alla Pozzi di Gattinara a lungo, mentre la moglie ha lavorato al grissinificio Gualino.

I dolori e le difficoltà non sono mancate nella loro lunga storia d’amore, ma la loro unione è anche un insegnamento importante per tutte le giovani coppie in vista della festa di San Valentino.

