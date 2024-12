Trivero festeggia Zita e Bruno, sposati dal lontano 1954. La coppia ha celebrato l’evento con la famiglia nella chiesa di Sant’Antonio, dove si erano sposati nel 1954.

Una lunga vita insieme. L’altra settimana Zita e Bruno Lora Aprile hanno festeggiato i loro 70 anni di matrimonio a Trivero, centro dove hanno sempre vissuto. Una festa a sorpresa che è stata organizzata dai figli Silvio e Pier Angelo con la famiglia e gli amici proprio nella chiesa di frazione Sant’Antonio, dove si erano sposati.

«Io e Zita – racconta Bruno – ci siamo sposati il 5 dicembre del 1954. Non mi sembra vero che siano passati così tanti anni… Eravamo giovani, io avevo 21 anni e lei 17. Ricordo che la chiesa era già fiorita e il parroco don Sante ci aveva detto in veneto: “Bruno non spendere “schei”, che la chiesa è già fiorita”. Eravamo in quindici e abbiamo festeggiato con delle paste, ma è stato lo stesso bello».

«All’inizio siamo andati ad abitare in una casa a Ferrero. Una casa piccola ma che ci ha fatto stare bene. Quando mi sono innamorato di lei? Ci eravamo conosciuti alla festa a Caulera, lei aveva 14 anni. Zita andava in vacanza ad Alagna da sua sorella e quindi io la raggiungevo in moto e sono salito anche con la mia famiglia. Le ho fatto molto la corte».

Bisnonni di cinque nipoti, più un sesto in arrivo

Tanti i ricordi vissuti insieme intensamente giorno dopo giorno. «Ritrovarci qua ancora insieme – continua l’uomo – è una fortuna. Io ho 91 anni e lei a gennaio ne compirà 89. Ci sono i problemi di salute, ma siamo qua a vivere la nostra quotidianità attorniati da una famiglia stupenda. Ho tanti ricordi della nostra vita di coppia. Certo abbiamo avuto i nostri litigi, i momenti no, ma poi tutto si superava. Abbiamo fatto tanti viaggi insieme, io gestivo il rifugio Coda in Valsesia e lei per sette anni è salita con me portando chili di materiale nel suo zaino e lavorando fianco a fianco. Abbiamo avuto due figli, Pier Angelo e Silvio che ci hanno resi orgogliosi, dei nipoti e persone che amiamo. Siamo bisnonni di cinque nipoti e uno è in arrivo. Possiamo solo dire di essere felici di noi e della nostra famiglia».

La festa con tutta la famiglia

Ed è stata proprio la famiglia a preparargli la sorpresa e a festeggiarli, con tutti gli onori, in occasione del loro importante anniversario.

«Non sapevamo davvero nulla – conclude Bruno – a dire il vero avevamo chiesto come dovevamo vestirci. E’ stato bellissimo. La chiesa dove ci eravamo sposati, le parole stupende del parroco don Emanuele Biasetti, le canzoni di montagna del coro di Pratrivero, la festa con i nostri cari vicini. Dobbiamo ringraziare tutti per questo momento speciale che ci hanno regalato. Un momento che ricorderemo e che porteremo nel cuore».

