Giovane scomparso a Valdilana: ritrovato a Venezia

E’ stato rintracciato a Venezia il 29enne di Valdilana segnalato come scomparso dai familiari nella giornata di ieri, lunedì 1 luglio. Grazie a una serie di indizi, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire il percorso del giovane, e a rintracciarlo appunto nel capoluogo veneto. Da qui è partito accompagnato per tornare a casa. Per fortuna sta bene.

Ieri l’allarme e l’inizio delle ricerche

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, ll’allarme era scattato nella mattinata di ieri, lunedì 1 luglio, con l’attivazione del protocollo per la ricerca delle persone scomparse. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Cossato. Ignoti i motivi dell’allontanamento del giovane, che comunque è maggiorenne, per cui ha anche libertà di movimento.

Come accennato, sta comunque bene, è stato rintracciato e ha comunicato di essere di rientro. Una buona notizia per i familiari che si erano allarmati.

