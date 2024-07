Allarme a Valdilana: scomparso un giovane di 29 anni. L’allarme lanciato dai familiari, sono partite subito le ricerche da parte dei carabinieri.

Allarme a Valdilana: scomparso un giovane di 29 anni

A Valdilana e dintorni si cerca un giovane di 29 anni che non dà più notizie di sé dalla mattinata di oggi, lunedì 1 luglio. L’uomo (di cui al momento non è stata resa nota l’iudentità) sarebbe uscito dalla propria abitazione e non vi avrebbe più fatto ritorno. Inutili anche tutti i tentativi di contattarlo: alla fine è partito l’allarme.

In particolare, sono stati i familiari a contattare i carabinieri denunciando la scomparsa del loro congiunto.

Partite le ricerche

Subito sono scattate le ricerche, che al momento non hanno dato esito. In azione in carabinieri di Cossato e i loro colleghi della caserma di Valdilana.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook