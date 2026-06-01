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Due giovani escursioniste nei guai tra il Bocchetto Sessera e Mera

Le ragazze avevano perso l’orientamento durante un improvviso peggioramento del meteo: decisive la chiamata al 112 e la rapidità dei soccorsi.

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Due ragazze residenti nel Biellese sono state soccorse nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, in zona montana tra il Bocchetto Sessera e Mera. Le due avevano percorso già una dozzina di chilometri in direzione della Valsesia, ma si sono trovate in difficoltà a causa dell’improvviso maltempo.

Le giovani, disorientate per il rapido peggioramento delle condizioni meteo, hanno lanciato l’allarme contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno raggiunte e accompagnate fino alla loro auto.

Momenti di apprensione tra pioggia e nebbia

Le due ragazze stavano percorrendo l’area montana quando il tempo è cambiato improvvisamente, rendendo difficile orientarsi lungo il tragitto. La visibilità ridotta e le condizioni atmosferiche hanno complicato i loro spostamenti, spingendole a chiedere aiuto ai soccorsi.

La richiesta arrivata al numero unico di emergenza ha attivato rapidamente la macchina operativa. I vigili del fuoco hanno individuato la posizione delle giovani e sono riusciti a raggiungerle con un mezzo di servizio, evitando che la situazione potesse aggravarsi con il passare delle ore.
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Intervento rapido e nessuna conseguenza fisica

Una volta messe in sicurezza, le due ragazze sono state accompagnate fino alla zona in cui avevano lasciato il veicolo. Nonostante lo spavento e il forte disorientamento causato dal maltempo, entrambe erano in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Per questo motivo non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.
Foto d’archivio

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