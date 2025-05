Postua festeggia Margherita: 108 anni, entra nella “top cento” delle persone più longeve d’Italia. La nonna del paese omaggiata con fiori e cotechino.

Postua festeggia Margherita: 108 anni, entra nella “top cento”

Nonna Margherita entra nella lista delle cento persone più anziane d’Italia. Proprio ieri ha raggiunto il posto numero 10o. Ma lei ha intenzione di tenere duro: e per intanto il 2 maggio ha festeggiato il suo compleanno numero 108, che la portano a essere la persona al momento più longeva di tutta la nostra zona.

Si tratta di Margherita Vercelletto Kaufmann, la nonna di Postua (ma anche di tutta la zona). Una persona piacevole e benvoluta da tutto il paese, sempre sorridente e ancora in buona forma. Ha festeggiato il suo compleanno ultra centenario con la famiglia nella sua casa. Anche l’amministrazione comunale ha voluto farle gli auguri ed esprimerle tutto l’affetto anche da parte della comunità.

Omaggio di fiori e cotechino

«Siamo passati a salutarla – conferma il sindaco Donatella Rosa D’Alberto – e lei era sorridente e gentile come sempre. Siamo andati a trovarla prima di mezzogiorno perché Margherita ama pranzare in orario… È piacevole parlare con lei e, nonostante l’età e qualche acciacco, è lucida. Le abbiamo portato un mazzo di fiori e un cotechino, che le piace tantissimo. In realtà, ogni anno glielo portiamo perché sappiamo che le fa piacere riceverlo. È un regalo gradito. Bisogna dire che lei si tiene in allenamento facendo sempre la passeggiata quotidiana attorno a casa. Ci ha salutati con un bell’arrivederci. Siamo davvero contenti di avere tra noi Margherita, che è la nonna di Postua, alla quale vogliamo bene».

La postuese anni fa era stata intervistata in televisione nella trasmissione di Rai Uno “Camper”, anche in quella occasione aveva parlato delle sue passeggiate, che fa quotidianamente ancora oggi per mantenersi in forma.

Una storia di emigrazione

La sua storia è legata, come quella di altri postuesi, alla terra di Francia dove ha vissuto per molti anni. Margherita è nata a Postua il 2 maggio del 1917 nel pieno della Prima Guerra mondiale. All’età di 18 anni ha lasciato la Valsessera per trasferirsi in Francia, nella zona della Bretagna dove già viveva e lavorava il fratello.

In Francia, Margherita ha poi conosciuto Etienne Kaufmann. I due si sono sposati, vivendo a lungo a Le Mans, dove Etienne aveva un’azienda edile. Qui sono nati anche i figli Jean Claude e Cristianne. Le sue radici postuesi, nel tempo, però non sono state dimenticate e ogni anno Margherita con il marito sono ritornati in paese a trovare i parenti e gli amici.

Il matrimonio e il ritorno in Valsessera

Ed è proprio in uno di questi viaggi a Postua che la figlia Cristianne ha conosciuto il marito. La coppia, dopo essersi sposata, ha vissuto in terra francese, per poi fare ritorno a Postua, dove alla fine sono tornati in pianta stabile anche i genitori, Margherita ed Etienne. La famiglia è benvoluta in paese così come Margherita che, nei suoi 108 di vita, è riuscita a farsi volere bene da chi ha avuto modo di conoscerla.

Tornando alla classifica nazionale delle persone più longeve, attualmente al primo posto c’è Lucia Laura Sangenito, residente nella provincia di Avellino, che ha superato i 114 anni. Subito dopo nonna Margherita, con appena due giorni in meno c’è una donna di Borgomanero, Luigina Cortinovis.

