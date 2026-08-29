Guardabosone accende la magia: torna la notte dei lum

Guardabosone si prepara a vivere questa sera, sabato 29 agosto, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate. Dalle 19 torna “La magica notte dei lum”, evento promosso dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Centinaia di lum e lanterne illumineranno viuzze, cortili, piazze e dimore dell’antico centro storico.

Ogni angolo del paese entrerà a far parte di un percorso tra musica, arte, spettacoli e sapori. Una formula che negli anni ha richiamato centinaia di visitatori anche da fuori zona e che punta a valorizzare il patrimonio di Guardabosone. Nei cortili privati e nelle dimore storiche torneranno inoltre le tradizionali cene.

Il programma della Magica notte dei lum

Ad aprire la manifestazione saranno le note itineranti della Seraval Street Band, che dalle 19 attraverserà le contrade del paese. Per i più piccoli ci sarà invece Marta in Wonderland. Poi piazze, cortili e vie diventeranno tanti piccoli palcoscenici, ciascuno con una propria proposta musicale, artistica e gastronomica.

Ecco i principali appuntamenti della serata:

Piazza della Repubblica: Americana roots rock con la Mama Goose Band . L’Agriturismo La Burla proporrà taglieri di salumi e formaggi e spiedo.

Americana roots rock con la . L’Agriturismo La Burla proporrà taglieri di salumi e formaggi e spiedo. Via Roma 39A: Orto Botanico e Pane Naturale con pizza al trancio, birra e spritz.

Orto Botanico e Pane Naturale con pizza al trancio, birra e spritz. Via Roma 33: il Circolo agricolo Terrieri proporrà le goloserie dello chef.

il Circolo agricolo Terrieri proporrà le goloserie dello chef. Piazza della Chiesa: rock ‘n’ roll con Theo and the good old boys . Il Gruppo alpini preparerà polenta, carne e grigliata.

rock ‘n’ roll con . Il Gruppo alpini preparerà polenta, carne e grigliata. Casa parrocchiale: il Comitato carnevale servirà panini, plin e polenta concia. Sarà inoltre allestita la mostra fotografica “Nero, bianco, avorio & rock ‘n roll – Le spose di Guardabosone”.

il Comitato carnevale servirà panini, plin e polenta concia. Sarà inoltre allestita la mostra fotografica “Nero, bianco, avorio & rock ‘n roll – Le spose di Guardabosone”. Via Roma 32: il Fotogruppo Noveis presenterà la retrospettiva “45 anni fotografando”, con possibilità di trovare anche caffè e acqua.

il Fotogruppo Noveis presenterà la retrospettiva “45 anni fotografando”, con possibilità di trovare anche caffè e acqua. Giset, via Roma 19: folk e musica d’autore con Verna, Bongianino e Appino .

folk e musica d’autore con . Cà di Toppa: musica con i Marabò .

musica con i . Cà di Turn: il duo di chitarre acustiche Musica Muta , accompagnato dal cuoppo fritto di Bacco on the road, birra artigianale Baladin e gin tonic del Nestore Bulli Bar.

il duo di chitarre acustiche , accompagnato dal cuoppo fritto di Bacco on the road, birra artigianale Baladin e gin tonic del Nestore Bulli Bar. Nucleo medioevale e Borgo degli artisti: chitarra fingerstyle con Dario Fornara e, a seguire, musica pop con Sal .

chitarra fingerstyle con e, a seguire, musica pop con . Via Crosetto: cabaret folk dialettale dei Cabarenzo e cucina vegetariana e vegana proposta dall’Associazione Ananda Giri.

cabaret folk dialettale dei e cucina vegetariana e vegana proposta dall’Associazione Ananda Giri. Via Cavour e via Garibaldi: i Gabersak proporranno un omaggio a Giorgio Gaber, mentre sarà possibile gustare lo gnocco fritto de Il più gnocco di tutti.

Musica, arte e sapori dentro l’antico borgo

La particolarità della Magica notte dei lum sta proprio nella possibilità di costruirsi liberamente il proprio itinerario. Non esiste un unico palco: è Guardabosone nel suo insieme a diventare il luogo dello spettacolo. Ci si potrà fermare per un concerto, entrare in una mostra, assaggiare una specialità e poi ripartire seguendo le luci verso un altro angolo del centro storico.

Lum e lanterne contribuiranno a creare la scenografia della festa, mettendo in risalto le viuzze in pietra, i cortili nascosti e le antiche dimore. Una manifestazione che utilizza musica e gastronomia anche come strumenti per accompagnare i visitatori alla scoperta di uno dei borghi più caratteristici della zona.

Navetta gratuita da Ponte Strona

Per agevolare l’arrivo dei numerosi visitatori attesi questa sera sarà attivo un servizio di navetta gratuita da Ponte Strona. I collegamenti inizieranno alle 18.30 e continueranno senza interruzioni fino a mezzanotte, facilitando così l’accesso al paese durante le ore della manifestazione.

Una volta arrivati a Guardabosone, non resterà che seguire il percorso illuminato. Musica, mostre, spettacoli e profumi provenienti dai punti ristoro accompagneranno il pubblico attraverso il borgo fino a tarda sera, facendo rivivere uno degli appuntamenti più amati dell’estate locale.

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