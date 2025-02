Guardabosone riesce a piazzare metà delle case in vendita. Ha fatto centro il giorno “Open house” organizzato per far incontrare domanda e offerta.

E’ bastato organizzare un tour delle case in vendita del paese per trovare gli acquirenti. A Guardabosone su venti immobili chiusi e sul mercato ne sono già stati venduti nove in pochi mesi. Era stato il Comune a proporre l’evento “Open house” contattando i proprietari degli immobili e promuovendo l’iniziativa.

«A distanza di pochi mesi – commenta il sindaco Leonardo Di Rienzo – ben nove alloggi sui venti disponibili sono stati venduti, e ci sono anche altre trattative in corso. Siamo davvero soddisfatti del risultato e presto proporremo un altro appuntamento».

Soprattutto seconde case

Nella maggior parte dei casi si è trattato di un acquisto come seconda casa. I nuovi proprietari sono per lo più famiglie che vivono in Lombardia, ma anche in alcune città del Piemonte, e hanno acquistato un immobile a Guardabosone come casa di villeggiatura per trascorrere il fine settimana o il periodo delle feste. Ma ci sono anche coppie che hanno deciso di prendere casa in paese per viverci in modo continuativo.

«Quel giorno erano state davvero numerose le persone giunte a Guardabosone, chi dal circondario, chi da ben più lontano, anche dalla Lombardia – racconta il primo cittadino -. Avevamo notato che molte persone erano rimaste ben impressionate dal nostro paese, dalla cura e anche dagli immobili che sono stati sistemati negli anni».

Un paese che non ha mai tollerato brutture edilizie

Guardabosone infatti in dagli anni Novanta aveva imposto delle regole molto dettagliate per le ristrutturazioni evitando così il nascere di “brutture”. Nelle facciate, ma anche negli infissi si è sempre puntato molto sull’utilizzo di legno e ferro mantenendo lo stile montano. E a distanza di anni il risultato è quello di un paese ben curato e piacevole. Ora anche le case che erano vuote torneranno ad aprire le finestre.

« Siamo insomma riusciti a smuovere un po’ il mercato immobiliare – spiega il sindaco-. Inoltre alcuni degli immobili acquistati non si trovano in condizioni ottimali, ma credo che i nuovi proprietari abbiano tutta l’intenzione di recuperare questi edifici. Un valore aggiunto insomma per il nostro paese». E per la primavera già si pensa a fare un altro incontro “Open house” per cercare di piazzare anche le altre case rimaste.

