Il guasto di un contatore privato toglie l’acqua a mezza Pray

Il cedimento di un contatore privato e la necessità di mettere in atto un intervento di riparazione è all’origine di un blackout all’acquedotto che si è prodotto in alcune zone di Pray il giorno della vigilia di Natale. In particolare, è rimasta senza acqua la zona di via Roma, dove c’è anche il palazzo municipale.

I rubinetti hanno smesso di erogare acqua la mattina del 24 dicembre, e poco dopo il Comune ha segnalato il guasto (e l’intervento già in atto sulla propria pagina social). Ma già intorno al mezzogiorno il problema era rientrato.

